Элтон Джон выпустит альбом коллабораций. В нем участвовали Дуа Липа, Lil Nas X и Майли Сайрус

Британский музыкант Элтон Джон анонсировал выход альбома коллабораций «The Lockdown Sessions». В его записи приняли участие Дуа Липа, Lil Nas X, Майли Сайрус, Эдди Веддер и другие артисты. Об этом сообщил NME.

Работа над пластинкой, которая станет 32-м релизом для певца, велась в течение последних полутора лет после того, как из‑за пандемии Джону пришлось приостановить свой гастрольный тур «Прощальная дорога из желтого кирпича».

«Последнее, что я ожидал сделать во время блокировки, — это записать альбом. Но по мере того, как пандемия продолжалась, отдельные проекты продолжали появляться», — признался музыкант.

В итоге в альбом вошли шестнадцать треков, десять из которых ранее нигде не издавались. Над коллаборациями с Элтоном Джоном, помимо уже названных артистов, работали Gorillaz, Young Thug, Эндрю Ватт, Брэнди Карлайл, Yo-Yo Ma, Ники Минаж, Рина Саваяма и Стиви Уандер.

«Некоторые сессии записи приходилось проводить удаленно, через Zoom, чего я, очевидно, никогда ранее не делал. Некоторые сессии были записаны в соответствии с очень строгими правилами безопасности: работа с другим артистом велась через стеклянный экран», — рассказал Джон

Он отметил, что все треки получились очень интересными и разнообразными и отличались от всех его прежних работ. «Это материал, который вывел меня из моей зоны комфорта на совершенно новую территорию», — добавил Джон.

«The Lockdown Sessions» выйдет 22 октября. Предзаказ пластинки уже доступен. С треклистом релиза можно ознакомиться ниже.

1. Elton John & Dua Lipa «Cold Heart» (PNAU Remix)

2. Elton John, Young Thug & Nicki Minaj «Always Love You»

3. Surfaces feat. Elton John «Learn to Fly»

4. Elton John & Charlie Puth «After All»

5. Rina Sawayama & Elton John «Chosen Family»

6. Gorillaz feat. Elton John & 6LACK «The Pink Phantom»

7. Elton John & Years & Years «It’s a sin» (Global Reach Mix)

8. Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo & Chad Smith «Nothing Else Matters»

9. Elton John & SG Lewis «Orbit»

10. Elton John & Brandi Carlile «Simple Things»

11. Jimmie Allen & Elton John «Beauty in the Bones»

12. Lil Nas X feat. Elton John «One of Me»

13. Elton John & Eddie Vedder «E-Ticket»

14. Elton John & Stevie Wonder «Finish Line»

15. Elton John & Stevie Nicks «Stolen Car»

16. Glen Campbell & Elton John «I’m Not Gonna Miss You»