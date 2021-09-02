Канье Уэст выпустил клип на «Come to Life». Он показал финал его последней презентации «Donda»

Канье Уэст показал клип на трек «Come to Life» из его последнего альбома «Donda». Кадры в видео взяты из финальной части презентации пластинки 26 августа, на которой Ким Кардашьян появилась в свадебном платье.

Канье Уэст сидит в своем доме детства, который воссоздали на стадионе Soldier Field. Через мгновение вокруг артиста вспыхивает пламя, он в огне выходит из постройки. На следующих кадрах появляется Ким Кардашьян в подвенечном платье и фате, идущая сквозь толпу. Кардашьян встречается с Уэстом, и они проводят церемонию бракосочетания.