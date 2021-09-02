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Канье Уэст выпустил клип на «Come to Life». Он показал финал его последней презентации «Donda»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:05

Канье Уэст показал клип на трек «Come to Life» из его последнего альбома «Donda». Кадры в видео взяты из финальной части презентации пластинки 26 августа, на которой Ким Кардашьян появилась в свадебном платье.

Канье Уэст сидит в своем доме детства, который воссоздали на стадионе Soldier Field. Через мгновение вокруг артиста вспыхивает пламя, он в огне выходит из постройки. На следующих кадрах появляется Ким Кардашьян в подвенечном платье и фате, идущая сквозь толпу. Кардашьян встречается с Уэстом, и они проводят церемонию бракосочетания.

Десятый студийный альбом Уэста «Donda», который неоднократно переносился, вышел 29 августа. В треклист «Donda» попало 26 композиций, в которых Уэст рефлексирует над событиями из прошлого в своей жизни.

В преддверии релиза пластинки Уэст провел три презентации-перформанса. Первая прошла в Атланте 23 июля.

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