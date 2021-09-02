Умер композитор Микис Теодоракис. Он написал музыку к танцу сиртаки

Теодоракис стал автором мелодии к танцу сиртаки, который впервые показали в вышедшем в 1964 году фильме «Грек Зорба» Михалиса Какоянниса. С режиссером он работал и над другими картинами.

Теодоракис также автор музыки к фильму Сидни Люмета «Серпико» с Аль Пачино в главной роли. Его имя указано в авторах множества симфоний, камерных произведений и опер. Композитор также создавал музыку для кино, театра, балета и песен в народном стиле.

Во время Второй мировой войны Теодоракис был участником движения Сопротивления. В 1943 году он бежал от итальянских фашистов, которые пытали его. В 1947 году его сослали на остров Икария, откуда через год перенаправили в концлагерь на острове Макронисос. На свободу он вышел в 1948 году.

После того, как Теодоракис вступил в подполье, выступающее против военной диктатуры в Греции, его музыку запретили, а сам он попал за решетку. В 1970 году его выслали из страны — и он уехал во Францию. Тогда за него вступился композитор Дмитрий Шостакович и многие другие деятели культуры.

В 1980–1990-х годах, после возвращения на родину, Теодоракис несколько раз избирался в парламент и входил в правительство, после чего ушел на пенсию.