Мирзализаде признали нежелательным, Миссисипи изменила течение и другие новости дня

МВД признало пребывание Идрака Мирзализаде в России пожизненно нежелательным. В ведомстве считают, что после своей шутки комик будет «угрожать общественному порядку». Он должен покинуть страну, либо его депортируют.

Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных по иску депутата Госдумы от «Единой России». Редакция самостоятельно ликвидировала сайт еще 7 июля.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Предполагается, что она выехала в Хельсинки.

В возрасте 85 лет скончался ямайский музыкант и продюсер Ли Скретч Перри. Его новаторские эксперименты в дабе произвели революцию в регги и хип-хопе.

В ФСБ поступили сообщения о минировании всех столичных ресторанов «Тануки». Накануне «Мужское государство» объявило компании онлайн-войну из‑за фото с темнокожим мужчиной и «пропаганды ЛГБТК+».

В России за сутки коронавирусом заразились 18 325 россиян. Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 6 901 152.

Глава МИД Сергей Лавров назвал «нападки» на Сталина попытками переписать итоги Второй мировой войны. Такие попытки, по его словам, осуществляются «извне» и направлены на то, чтобы политически ослабить Россию.

В российском модуле «Заря» на МКС нашли несквозные трещины. Конструкторы опасаются, что со временем они могут расползтись, как это было в модуле «Звезда» в прошлом году.

Река Миссисипи изменила направление течения из‑за мощного урагана «Ида», обрушившегося на штат Луизиана. Такое явление фиксировали 16 лет назад, когда по США ударила «Катрина».

В Китае детям разрешили играть в видеоигры только с 20.00 до 21.00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни. Таким образом государство борется с растущей среди детей игровой зависимостью.

Канье Уэст обвинил лейбл Universal Music в выпуске «Donda» без его согласия. Альбом, релиз которого рэпер переносил несколько раз, вышел на стриминге 29 августа.

Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон снимутся в фильме «Призрак» для Apple. О проекте пока известно лишь то, что он будет похож на «Роман с камнем» с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер.

4 и 5 сентября в Mutabor пройдет третий по счету фестиваль «Хоровод». В этом году на нем выступят более 50 артистов — диджеи, перформеры и художники из России, Армении, Азербайджана и Германии.

Киноклуб «Афиша» проведет спецпоказ фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Он состоится 8 сентября, в 20.00, в кинотеатре «Синема Парк Метрополис», купить билеты можно здесь.