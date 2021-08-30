перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Apple TV/YouTube Apple TV+ опубликовал трейлер документального фильма «The Velvet Underground»
Apple TV+ опубликовал трейлер документального фильма «The Velvet Underground» 2:16
Писатель Харуки Мураками раскритиковал премьер-министра Японии из‑за COVID-19 1:27
Apple купила стриминговый сервис классической музыки Primephonic 0:35
Компания Disney начала работать над сиквелом «Круиза по джунглям» Вчера в 23:41
Жители Ростовской области чуть не засыпали землей археологов. Они решили, что те ставят 5G-вышку Вчера в 23:19
McDonald’s намерена зарегистрировать в России товарный знак «Макдак» Вчера в 22:59
IKEA IKEA начала выкупать использованную мебель своего производства у жителей США
IKEA начала выкупать использованную мебель своего производства у жителей США Вчера в 22:52
Юэн Макгрегор и Итан Хоук сыграют братьев в фильме «Рэймонд и Рэй» Вчера в 22:27
Власти Петербурга выплатят педагогам по 10 тыс. рублей в сентябре Вчера в 22:22
Ставрополец нашел «крысиного короля» — мышей, связанных хвостами в узел. Явление считалось выдумкой Вчера в 21:51
«Мы менее свободны, чем 20 лет назад». Дуров — об усилении цензуры и ограничении прав людей Вчера в 21:30
Отменили литфестиваль «Хомяков Home». В нем собиралась участвовать ЛГБТ-писательница Оксана Васякина
Отменили литфестиваль «Хомяков Home». В нем собиралась участвовать ЛГБТ-писательница Оксана Васякина Вчера в 21:21
Пользователь нашел первую короткометражку Нолана 1989 года. Пришлось провести расследование Вчера в 20:51
Мирзализаде признали нежелательным, Миссисипи изменила течение и другие новости дня
Вчера в 20:45 дайджест
Россиянин вплавь добрался до Японии, но страна его не впускает. История Вааса Феникса Нокарда Вчера в 20:30
В Москве пройдет экоакция «Чистое искусство». Во время нее мусор можно будет обменять на билеты Вчера в 20:01
В Китае детям запретили играть в видеоигры больше трех часов в неделю Вчера в 19:12
«Тануки»/«ВКонтакте» В ФСБ поступили сообщения о минировании всех ресторанов «Тануки» в Москве
В ФСБ поступили сообщения о минировании всех ресторанов «Тануки» в Москве Вчера в 18:54
В Нидерландах кот выжил после 52 дней заточения в пустом доме Вчера в 18:48
ФАС предупредила Apple из‑за запрета указывать альтернативные способы оплаты в приложениях Вчера в 18:26
Отключить рекламу
Дайджест

Мирзализаде признали нежелательным, Миссисипи изменила течение и другие новости дня

Валерия Корниенко
Вчера в 20:45

МВД признало пребывание Идрака Мирзализаде в России пожизненно нежелательным. В ведомстве считают, что после своей шутки комик будет «угрожать общественному порядку». Он должен покинуть страну, либо его депортируют.

Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных по иску депутата Госдумы от «Единой России». Редакция самостоятельно ликвидировала сайт еще 7 июля.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Предполагается, что она выехала в Хельсинки.

В возрасте 85 лет скончался ямайский музыкант и продюсер Ли Скретч Перри. Его новаторские эксперименты в дабе произвели революцию в регги и хип-хопе.

В ФСБ поступили сообщения о минировании всех столичных ресторанов «Тануки». Накануне «Мужское государство» объявило компании онлайн-войну из‑за фото с темнокожим мужчиной и «пропаганды ЛГБТК+».

В России за сутки коронавирусом заразились 18 325 россиян. Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 6 901 152.

Глава МИД Сергей Лавров назвал «нападки» на Сталина попытками переписать итоги Второй мировой войны. Такие попытки, по его словам, осуществляются «извне» и направлены на то, чтобы политически ослабить Россию.

В российском модуле «Заря» на МКС нашли несквозные трещины. Конструкторы опасаются, что со временем они могут расползтись, как это было в модуле «Звезда» в прошлом году.

Река Миссисипи изменила направление течения из‑за мощного урагана «Ида», обрушившегося на штат Луизиана. Такое явление фиксировали 16 лет назад, когда по США ударила «Катрина».

В Китае детям разрешили играть в видеоигры только с 20.00 до 21.00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни. Таким образом государство борется с растущей среди детей игровой зависимостью.

Канье Уэст обвинил лейбл Universal Music в выпуске «Donda» без его согласия. Альбом, релиз которого рэпер переносил несколько раз, вышел на стриминге 29 августа.

Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон снимутся в фильме «Призрак» для Apple. О проекте пока известно лишь то, что он будет похож на «Роман с камнем» с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер.

4 и 5 сентября в Mutabor пройдет третий по счету фестиваль «Хоровод». В этом году на нем выступят более 50 артистов — диджеи, перформеры и художники из России, Армении, Азербайджана и Германии.

Киноклуб «Афиша» проведет спецпоказ фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Он состоится 8 сентября, в 20.00, в кинотеатре «Синема Парк Метрополис», купить билеты можно здесь.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Госдума
Единая Россия
Интерфакс
ФСБ
МИД
Apple
Люди
Алексей Навальный
Сергей Лавров
Майкл Дуглас
Кира Ярмыш
Кирилл Серебренников
Крис Эванс
Скарлетт Йоханссон
Кэтлин Тернер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить