В Китае детям запретили играть в видеоигры больше трех часов в неделю

Власти Китая ограничили время, которое несовершеннолетние геймеры могут проводить за видеоиграми. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на государственное информационное агентство «Синьхуа».

Теперь подросткам разрешено играть только с 20.00 до 21.00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни. Таким образом государство борется с растущей среди детей игровой зависимостью.

Игровым сервисам запрещено предоставлять услуги детям вне отведенного правилами времени. Кроме того, они должны требовать при регистрации реальные имена пользователей и их мобильные номера — для проверки возраста геймеров.

В 2019 году китайским подросткам запретили играть в онлайн-игры по ночам — с 22.00 до 8.00. По будням им можно было играть полтора часа в день, по выходным — не больше трех.

Многие пользователи научились обходить ограничения, поэтому в 2021 году в стране ввели запрет на игру ночью без сканирования лица. Разработать программу слежения властям помогла компания Tencent — ей выдали правительственную базу данных.