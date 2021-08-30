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Река Миссисипи потекла вспять из‑за урагана «Ида»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:00

Река Миссисипи изменила направление течения из‑за урагана четвертой категории «Ида», который обрушился на побережье Луизианы, передает CNN. Стихия бушует в США в 16-ю годовщину удара урагана «Катрина».

«Ида» сопровождается выбросом больших объемов морской воды, в результате чего уровень Миссисипи поднялся по меньшей мере на 2,2 метра. Изменению течения способствовали ураганный ветер, скорость которого превышала 65 метров в секунду, и штормовой прилив в Мексиканском заливе, куда впадает река.

По словам ведущего специалиста Гидрологической службы США Скотта Перьена, из‑за штормового нагона поток воды сначала замедлился, а после начал двигаться в обратном направлении со скоростью около 1,5 метра в секунду.

Перьен назвал такое явление крайне необычным, но не первым в истории — верхнее течение Миссисипи уже менялось на противоположное во время «Катрины». В этот раз, полагает он, случилось то же самое, а более глубокие участки реки движутся в том же направлении.

«Ида» оставила без света около 450 тыс. жителей Луизианы. Сильный ветер вырывает с корнем деревья, срывает крыши домов и обрывает линии электропередачи. RT сообщил как минимум об одном погибшем. На данный момент ураган ослаб до первой категории, скорость ветра упала ниже 43 метров в секунду, пишет ТАСС.

В конце августа 2005 года на Луизиану обрушился ураган «Катрина». По официальным данным, тогда жертвами стихии стали 1800 человек, а самый густонаселенный город штата Новый Орлеан оказался под водой на 80%.

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