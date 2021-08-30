В ФСБ поступили сообщения о минировании всех ресторанов «Тануки» в Москве

В ФСБ поступили сообщения об угрозе взрыва во всех ресторанах сети «Тануки» в Москве. Они пришли на почту спецслужбы от имени некой Марии Павловой, сообщает Baza.

СМИ предполагают, что в этом замешано националистическое и женоненавистническое движение «Мужское государство», с которым у компании накануне возник конфликт.

Основатель движения Владислав Поздняков потребовал от руководства «Тануки» удаления постов с темнокожим мужчиной и «пропагандой ЛГБТК», а также извинения перед «русской нацией» за навязывание «чуждых ей ценностей» в инстаграме.

Компания ответила в инстаграм-сторис, что следовать условиям Позднякова не будет, и попросила подписчиков пожаловаться на его телеграм-канал.

Поздняков призвал своих сторонников делать массовые заказы в «Тануки» с оплатой наличными или картой курьеру, а потом отказываться, чтобы парализовать работу компании. Сайт сети подвергся серии DDoS-атак.

Не так давно представители «Мужского государства» стали угрожать сооснователю сервиса доставки суши «Ёби-доёби» Константину Зимену из‑за рекламы с темнокожим мужчиной. Поздняков действовал по схожей схеме: слил в своем телеграм-канале личный номер предпринимателя, устроил серию DDoS-атак на сайт компании и призвал подписчиков делать липовые заказы. Позже «Ёби-доёби» опубликовала в инстаграме пост с извинениями и удалила неугодный движению контент.