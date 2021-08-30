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«Интерфакс»: Кира Ярмыш покинула Россию

Дарья Мельникова
Вчера в 18:02

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш уехала из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников.

«Она выехала в Хельсинки», — рассказал информатор агентства.

16 августа Преображенский районный суд Москвы назначил Ярмыш 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу». 27 августа ее адвокаты подали апелляционную жалобу на приговор.

Если решение суда вступит в силу, то Ярмыш будет запрещено на протяжении 1,5 года выезжать за пределы Подмосковья без разрешения контролирующего органа, участвовать в массовых мероприятиях, а также выходить из дома с 22 часов до шести утра.

Вместе с пресс-секретарем Навального по делу проходят еще восемь человек, в том числе экс-юрист ФБК* Любовь Соболь, глава «Альянса врачей»** Анастасия Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, а также брат Алексея Навального Олег.

3 августа Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу». Прокурор просил для нее два года ограничения свободы.

6 августа соратник Навального Николай Ляскин получил год ограничения свободы из запрашиваемых двух лет, а брат оппозиционера Олег Навальный — 12 месяцев условного срока.

26 августа год ограничения свободы по «санитарному делу» получила участница Pussy Riot Люся Штейн. Прокурор, как и для других фигурантов дела, запрашивал для обвиняемой два года.

* ФБК включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признан в России экстремистской и запрещенной организацией.

** По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.

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