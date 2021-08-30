Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон воссоединятся на экране в фильме от режиссера «Рокетмена»

Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон, известные по ролям Капитана Америки и Черной Вдовы из киновселенной Marvel, вновь воссоединятся на экране в фильме «Призрак» для Apple. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Подробности сюжета пока держатся в секрете, известно лишь то, что проект будет похож на романтическое приключение в духе «Романа с камнем» с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер в главных ролях.

Режиссером «Призрака» выступит Декстер Флетчер («Рокетмен»), а сценаристами — Пол Верник и Ретт Риз, которые работали над фильмами «Дэдпул» и «Zомбилэнд». Продюсированием займется Эванс совместно с Дэвидом Эллисоном («Стартрек: Возмездие») и Доном Грейнджером («Миссия невыполнима: Последствия»).

Йоханссон и Эванс ранее появлялись на экране в фильмах серии «Мстители», а также в «Первом мстителе: Другая война», «Первом мстителе: Противостояние» и «Железном человеке-2».