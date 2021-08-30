В России выявили 18 325 новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 18 325 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 961 заражение меньше, чем вчера.
Больше всего заражений в Москве — 1424. Следом идут Подмосковье, Петербург, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская область, Красноярский край и Самарская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 6 901 152. За последние сутки выздоровели 14 180 человек, за все время с начала пандемии — 6 162 430. За сутки умерли 792 человека, за весь период — 182 429.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 214,4 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (38,1 млн), на втором — Индия (32,6 млн), на третьем — Бразилия (20,6 млн).