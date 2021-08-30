В России выявили 18 325 новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 18 325 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 961 заражение меньше, чем вчера.

Больше всего заражений в Москве — 1424. Следом идут Подмосковье, Петербург, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская область, Красноярский край и Самарская область.