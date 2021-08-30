В сентябре в Mutabor пройдет фестиваль «Хоровод». В лайнапе более 50 артистов

4 и 5 сентября в пространстве Mutabor пройдет третий по счету мультидисциплинарный фестиваль «Хоровод». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этом году на 33-часовом фестивале выступят более 50 артистов — диджеи, перформеры и современные художники из России, Армении, Азербайджана и Германии.

В лайнапе — Abelle (Arma 17), Alex Bizl, Amlinsky, Cestlek (iN’terpretation/Baku), Denis Polyakov, Ian Lapa, Kirill Shapovalov, Séxstasy, Mark S, Project Gestalten (Pornceptual, Berlin), Sofia Rodina, T_st (Poligraf, Erevan), Unfound, Unit Boy, Yhii, Yssue и другие артисты.

Попасть на вечеринку можно строго с 18 лет по фейсконтролю. Стоимость билетов начинается от 1800 рублей, их можно приобрести здесь.

Организаторы отмечают, что «Хоровод» представляет собой объединение людей, которые обмениваются энергией любви и свободы. По их словам, агрессия, сексизм, расизм, фэтшейминг и другие проявления неуважения гостей друг к другу станут поводом для «билета на выход и абсолютного дизреспекта».