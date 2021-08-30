Умер Ли Скретч Перри, легенда регги и даба

Премьер-министр страны Эндрю Холнесс выразил соболезнования его близким и отметил его «огромный вклад» в музыку.

В возрасте 85 лет скончался ямайский музыкант и продюсер Ли Скретч Перри. Он умер в больнице города Лусеа на севере Ямайки, передает Jamaica Observer.

Перри прославился своими новаторскими экспериментами в дабе, которые произвели революцию не только в регги, но и в хип-хопе, танцах и других жанрах.

Он начал свою музыкальную карьеру в 1950-х годах в качестве ассистента на лейбле, записывающего музыку в стиле регги, а затем и сам стал исполнителем. В 1965 году он выпустил свой первый хит — «Chicken Scratch», который и подарил ему прозвище Скретч.

В 1960-х Перри попробовал себя в продюсировании. Он работал с Бобом Марли и его группой Wailers, а также с The Congos и Beastie Boys.

Гитарист и автор песен The Rolling Stones Кит Ричардс в интервью сказал, что Перри — «Сальвадор Дали в мире музыки». «Он загадка. Мир — его инструмент. Вам просто нужно слушать», — сказал он.