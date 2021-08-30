Лавров назвал «нападки» на Сталина «атакой» на итоги Второй мировой войны

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки выставить Иосифа Сталина «главным злодеем» — это часть атаки на итоги Второй мировой войны и на прошлое России. Своим мнением министр поделился на встрече с ветеранами в Волгограде, передает ТАСС.

«[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который <…> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — заявил Лавров.

По его словам, попытки «переписать историю» одновременно являются стремлением политически ослабить Россию. Такие попытки, как утверждает глава МИД, осуществляются «извне», но кто конкретно их предпринимает, он не уточнил.

«Вот это уже реальная политика», — добавил министр.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов. Теперь по статье 354 УК предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн рублей.

Под ответственность попадают граждане за распространение ложной информации о роли СССР во Второй мировой войне, осквернение символов воинской славы и публичное оскорбление ветеранов.

В конце января президент рекомендовал запретить отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой. Было предложено внести изменения в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Соответствующий закон был подписан в июле этого года.