перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ofINTEREST.net/Flickr СК возбудил уголовное дело о создании ячейки АУЕ* в «Матросской тишине»
СК возбудил уголовное дело о создании ячейки АУЕ* в «Матросской тишине» 16:52
«Кухня на районе» создала меню с едой, как из школьной столовой 16:40
Легкоатлет Антон Прохоров победил на Паралимпиаде в беге на 100 метров 16:31
Лавров назвал «нападки» на Сталина «атакой» на итоги Второй мировой войны 15:59
Bloomberg: Alibaba уволила 10 сотрудников из‑за утечки информации об изнасиловании 15:45
Фото: Ким Кардашьян показала, что происходило за кадром на презентации «Donda» 15:38
Soulja Boy недоволен Канье Уэстом. Он записал куплет для «Donda», но в релиз не попал
Soulja Boy недоволен Канье Уэстом. Он записал куплет для «Donda», но в релиз не попал 15:37
Центр Вознесенского открыл прием заявок в поэтическую студию 15:05
В Петербурге, в «Никольских рядах», стартовал Фестиваль уличного кино 14:39
Ирина Трубникова вернула контроль над имуществом Natura Siberica. Она приостановила производство 14:19
В сентябре в Mutabor пройдет фестиваль «Хоровод». В лайнапе более 50 артистов 13:47
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание комика Идрака Мирзализаде в России
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание комика Идрака Мирзализаде в России 13:19
Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных из‑за иска депутата «Единой России» 12:50
Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон воссоединятся на экране в фильме от режиссера «Рокетмена» 12:37
В российском модуле на МКС нашли новые трещины. Конструкторы боятся, что они начнут расползаться 11:53
В России выявили 18 325 новых случаев коронавируса 11:41
Канье Уэст обвинил лейбл Universal Music в выпуске «Donda» без его согласия
Канье Уэст обвинил лейбл Universal Music в выпуске «Donda» без его согласия 11:17
Вышел тизер триллера «Виновный» от шоураннера «Настоящего детектива» 11:04
В Fortnite появился детектив Майк Лоури из «Плохих парней» 10:31
Синоптики предупредили о выпадении снега в 11 регионах России 10:02
Отключить рекламу

Лавров назвал «нападки» на Сталина «атакой» на итоги Второй мировой войны

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:59

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки выставить Иосифа Сталина «главным злодеем» — это часть атаки на итоги Второй мировой войны и на прошлое России. Своим мнением министр поделился на встрече с ветеранами в Волгограде, передает ТАСС.

«[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который <…> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — заявил Лавров.

По его словам, попытки «переписать историю» одновременно являются стремлением политически ослабить Россию. Такие попытки, как утверждает глава МИД, осуществляются «извне», но кто конкретно их предпринимает, он не уточнил.

«Вот это уже реальная политика», — добавил министр.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов. Теперь по статье 354 УК предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн рублей.

Под ответственность попадают граждане за распространение ложной информации о роли СССР во Второй мировой войне, осквернение символов воинской славы и публичное оскорбление ветеранов.

В конце января президент рекомендовал запретить отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой. Было предложено внести изменения в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Соответствующий закон был подписан в июле этого года.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Люди
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить