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МВД признало пожизненно нежелательным пребывание комика Идрака Мирзализаде в России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:19

Министерство внутренних дел приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в России стендап-комика и гражданина Беларуси Идрака Мирзализаде, сообщается на сайте ведомства.

В МВД считают, что нахождение Мирзализаде в России будет «угрожать общественному порядку, правам и законным интересам других лиц». В ведомстве назвали «недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи».

«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство», — прокомментировали в МВД шутку комика.

В скором времени Мирзализаде известят о решении министерства. В марте этого года он получил вид на жительство в России.

По закону Мирзализаде должен покинуть Россию в установленном порядке. В противном случае его ждет депортация. Пока неясно, по какому основанию из всех возможных ему присвоили этот статус.

9 августа Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку, в которой усмотрели оскорбление русских. Поводом стал выпуск ютьюб-шоу «Разгоны», вышедший 1 марта. В нем затрагивалась тема ксенофобии в России. Стендапер рассказал, что, как и многие приезжие, сталкивался с дискриминацией при съеме жилья.

«Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил Мирзализаде.

На его слова обратили внимание журналист Владимир Соловьев и провластный телеканал «Царьград». После этого в адрес юмориста стали поступать угрозы. 25 июня комика избили в центре Москвы два человека, которые выслеживали его от стендап-клуба.

За Мирзализаде вступились известные стендап-комики. В видео под названием «Шутка — не преступление» записались Денис Чужой, Слава Комиссаренко, Алексей Квашонкин, Сергей Орлов, Данила Поперечный, Михаил Шац, Алексей Щербаков, Руслан Белый, Александр Гудков и другие юмористы. 18 августа они провели большой концерт в его поддержку.

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