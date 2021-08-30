Канье Уэст обвинил лейбл Universal Music в выпуске «Donda» без его согласия

29 августа вышел 10-й студийный альбом Канье Уэста «Donda». Спустя несколько часов после релиза рэпер написал в инстаграме, что компания Universal Music выпустила лонгплей без его ведома и согласия.
Уэст также заявил, что лейбл заблокировал песню «Jail 2», — фит с Мэрилином Мэнсоном и рэпером DaBaby. Последний недавно угодил в гомофобный скандал после обращения к зрителям во время выступления на фестивале Rolling Loud в Майами. Однако The Flow пишет, что трек уже доступен для прослушивания.
Таким образом, на новом альбоме Уэста не 26 композиций, как заявлялось ранее, а 27. В том числе фиты с Jay Z, Young Thug, Трэвисом Скоттом, The Weeknd и Kid Cudi.
На Apple Music в качестве даты релиза «Donda» стояло 3 сентября, но релиз состоялся раньше. Впервые артист анонсировал 10-й студийный альбом летом 2020 года. В преддверии выпуска рэпер провел три вечеринки-презентации «Donda», но выход альбома каждый раз переносили. Менеджер исполнителя обещал, что пластинка обязательно появится на стримингах 27 августа, — на следующий день после перформанса в Чикаго, но этого не произошло.