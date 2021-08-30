Канье Уэст обвинил лейбл Universal Music в выпуске «Donda» без его согласия

29 августа вышел 10-й студийный альбом Канье Уэста «Donda». Спустя несколько часов после релиза рэпер написал в инстаграме, что компания Universal Music выпустила лонгплей без его ведома и согласия.

Уэст также заявил, что лейбл заблокировал песню «Jail 2», — фит с Мэрилином Мэнсоном и рэпером DaBaby. Последний недавно угодил в гомофобный скандал после обращения к зрителям во время выступления на фестивале Rolling Loud в Майами. Однако The Flow пишет, что трек уже доступен для прослушивания.