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Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных из‑за иска депутата «Единой России»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:50

Сайт издания Readovka внесли в реестр запрещенных по иску депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, который фигурировал как получатель акций Совхоза имени Ленина. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

5 июля Readovka получила постановление о блокировке сайта до 8 июля, основанное на решении Видновского городского суда в марте 2020 года, но доступ ограничили только сейчас. Редакция самостоятельно ликвидировала сайт еще 7 июля, переехав на новый адрес, и продолжила работу в соцсетях.

В статье, из‑за которой был спор, речь шла о материале про Совхоз имени Ленина: в ней рассказывалось о передаче половины акций предприятия депутату Госдумы от «Единой России» Дмитрию Саблину через жену политика Павла Грудинина.

Суд обязал издание заблокировать весь сайт и удалить публикацию. Readovka отказалась это сделать и оплатила штраф в 50 тыс. рублей, но статью все-таки стерла и разместила опровержение по решению суда.

1 июля Саблин судился с изданием из‑за статьи про его якобы незадекларированную яхту.

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