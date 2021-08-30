В российском модуле на МКС нашли новые трещины. Конструкторы боятся, что они начнут расползаться

Космонавты в ходе обследования обнаружили несколько несквозных трещин на первом и самом старом российском модуле на Международной космической станции (МКС) — «Заря». Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев.

Трещины обнаружили сразу в нескольких местах, уточнил Соловьев. Он боится, что со временем они начнут расползаться, как это было в другом отечественном модуле «Звезда» в прошлом году. Тогда трещины, пропускающие воздух, загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.

Соловьев заявил, что cистемы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. Нет гарантий, что после 2025 года оборудование не начнет выходить из строя.

«На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета Роскосмоса, где отмечалось, что станция дышит на ладан», — рассказал Соловьев.

В июле в пресс-службе Роскосмоса заявили, что госкорпорация разработает проект новой орбитальной космической станции на замену российского сегмента МКС. В планах построить Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) к 2028 году.