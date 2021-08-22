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Выплаты пенсионерам и военным, задержание солиста «Пошлой Молли» и другие новости дня
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Выплаты пенсионерам и военным, задержание солиста «Пошлой Молли» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:08

Число журналистов, задержанных на митинге у здания ФСБ, увеличилось до 12. На них составили протокол о нарушении правил проведения акций и отправили домой.

Полицейские под видом эвакуации проникли в дом Маргариты Юдиной, которую полицейский пнул на митинге 23 января. Женщина считает, что ей могли установить прослушку или что‑то подкинуть.

Владимир Путин предложил до конца года выплатить пенсионерам по 10 тыс. рублей, а военнослужащим — по 15 тыс. Вопрос должна решить «Единая Россия» после сентябрьских выборов в Госдуму.

Минпромторг сообщил о разработке нового «самолета Судного дня». Он будет построен на базе пассажирского Ил-96 и придет на смену устаревшим Ил-80.

В России выявили 20 564 новых случая коронавируса (на 436 меньше, чем вчера). Ректор СПбГУП предложил не выдавать дипломы непривитым от COVID-19 студентам.

OnlyFans обновил правила для пользователей. С 1 октября им запретят публиковать фото и видео полового акта и мастурбации, а также гениталий и телесных жидкостей.

Солиста «Пошлой Молли» Кирилла Бледного задержали за мелкое хулиганство. Он позвал фанатов на сцену, но их было слишком много, и образовалась давка.

Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию на сцене Одесского кинофестиваля. Он сразу же извинился и сказал, что «потерял связь с реальностью» из‑за «особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы».

«Яндекс.Такси» увеличит тарифы на пассажирские перевозки. Компания объяснила это растущими издержками таксомоторной отрасли.

Дени Вильнев не выпустит режиссерскую версию «Дюны», которая могла бы длиться от 4 до 6 часов. Он объяснил это тем, что никогда не делает расширенных версий своих фильмов.

Вторая часть финального сезона «Атаки титанов» начнет выходить в январе 2022 года. Перед этим появятся эпизоды о прошедших событиях с позиции героев аниме.

Менеджер Канье Уэста пообещал, что «Donda» выйдет 27 августа — на следующий день после очередной вечеринки-прослушивания.

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