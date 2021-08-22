OnlyFans обновил правила для пользователей. Им запретят публиковать фото полового акта и мастурбации

Контент-платформа OnlyFans, популярная среди вебкам-моделей, опубликовала новые правила для пользователей. Создатели площадки уточнили, что подразумевается под постами «откровенно сексуального характера», за которые будут блокировать.

С 1 октября под запретом фото и видео реального или сымитированного полового акта и мастурбации, фото откровенно сексуального характера и увеличенные снимки гениталий. Запрещается выкладывать изображения реальных или сымитированных телесных жидкостей, выделяемых во время секса, и оскорбительные или слишком откровенные фото гениталий.

Весь ранее опубликованный контент, который не соответствует новой политике OnlyFans, нужно удалить до 1 декабря 2021 года. Согласно действующим правилам, пользователи могут выкладывать эротический контент, кроме снимков и записей, сделанных в общественных местах.

Согласно разным источникам, изменения вносят из‑за давления со стороны платежных сервисов и банковских партнеров.

Новый запрет — еще один шаг по изменению стратегии OnlyFans. Несколько дней назад компания запустила приложение OFTV, в котором нет эротического контента, вместо него — образовательные и развлекательные ролики.

В планах компании — привлечь 1 млрд долларов для выхода на массовую аудиторию и приобретения более нейтральной репутации.