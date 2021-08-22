перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дени Вильнев не собирается выпускать режиссерскую версию «Дюны». Ее очень ждет Джейсон Момоа 9:23
OnlyFans обновил правила для пользователей. Им запретят публиковать фото полового акта и мастурбации 8:35
На Лубянке прошла акция журналистов в поддержку СМИ-иноагентов. Задержаны 9 человек Вчера в 21:24
Ректор СПбГУП предложил не выдавать дипломы «ковид-диссидентам». Так он назвал непривитых студентов Вчера в 19:15
Инстаграм Анджелины Джоли, сольник Черной Канарейки и другие новости дня
Вчера в 18:30 дайджест
Всех заключенных, сбежавших из психдиспансера в Бурятии, поймали Вчера в 17:32
Mika Baumeister/Unsplash Общественный штаб хочет заплатить 150 тыс. рублей хакеру, который взломал систему онлайн-голосования
Общественный штаб хочет заплатить 150 тыс. рублей хакеру, который взломал систему онлайн-голосования Вчера в 17:10
Россиянин доплыл до Японии и запросил политическое убежище Вчера в 16:40
DC Films работает над сольным фильмом о Черной канарейке из «Хищных птиц» Вчера в 15:57
Минюст внес объединение журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор»* в список НКО-иноагентов Вчера в 15:25
В России разрешили использовать «Спутник Лайт» для вакцинации людей старше 60 лет Вчера в 14:07
«Данное сообщение»: как маркировка иноагента стала частью «новой реальности» в рунете Вчера в 14:06
theebillyporter/Instagram Билли Портер снимет квир-комедию о подростках для Amazon
Билли Портер снимет квир-комедию о подростках для Amazon Вчера в 13:19
Центр имени Гамалеи готов приступить к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19 Вчера в 12:31
В России выявили 21 000 новых случаев коронавируса Вчера в 11:15
На северо-востоке Москвы появится большой скейт-парк Вчера в 10:51
СМИ: около 12 тыс. человек покинули Афганистан с 15 августа Вчера в 10:20
Ryunosuke Kikuno/Unsplash Более 100 человек, задействованных в проведении Паралимпиады в Токио, заразились коронавирусом
Более 100 человек, задействованных в проведении Паралимпиады в Токио, заразились коронавирусом Вчера в 9:22
Глава Союза журналистов предположил, что признание «Дождя» иноагентом случилось из‑за выборов Вчера в 8:41
В самой высокой точке Гренландии прошел дождь. Впервые за всю историю наблюдений Вчера в 2:21
Отключить рекламу

OnlyFans обновил правила для пользователей. Им запретят публиковать фото полового акта и мастурбации

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:35

Контент-платформа OnlyFans, популярная среди вебкам-моделей, опубликовала новые правила для пользователей. Создатели площадки уточнили, что подразумевается под постами «откровенно сексуального характера», за которые будут блокировать.

С 1 октября под запретом фото и видео реального или сымитированного полового акта и мастурбации, фото откровенно сексуального характера и увеличенные снимки гениталий. Запрещается выкладывать изображения реальных или сымитированных телесных жидкостей, выделяемых во время секса, и оскорбительные или слишком откровенные фото гениталий.

Весь ранее опубликованный контент, который не соответствует новой политике OnlyFans, нужно удалить до 1 декабря 2021 года. Согласно действующим правилам, пользователи могут выкладывать эротический контент, кроме снимков и записей, сделанных в общественных местах.

Согласно разным источникам, изменения вносят из‑за давления со стороны платежных сервисов и банковских партнеров.

Новый запрет — еще один шаг по изменению стратегии OnlyFans. Несколько дней назад компания запустила приложение OFTV, в котором нет эротического контента, вместо него — образовательные и развлекательные ролики.

В планах компании — привлечь 1 млрд долларов для выхода на массовую аудиторию и приобретения более нейтральной репутации.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить