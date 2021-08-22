Кирилла Бледного задержали за хулиганство. Он спровоцировал давку во время концерта

Солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного задержали в Геленджике. Музыкант провел ночь в отделении полиции и выплатил штраф за мелкое хулиганство. Об этом «Медиазоне» рассказал адвокат Владимир Шапошников.

Первые сообщения о задержании Бледного появились в телеграм-канале Kub Mash. Причиной задержания стала давка, которую артист спровоцировал на концерте. Во время одной из песен он позвал фанатов на сцену, но их оказалось слишком много.