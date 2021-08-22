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Кирилла Бледного задержали за хулиганство. Он спровоцировал давку во время концерта

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:08

Солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного задержали в Геленджике. Музыкант провел ночь в отделении полиции и выплатил штраф за мелкое хулиганство. Об этом «Медиазоне» рассказал адвокат Владимир Шапошников.

Первые сообщения о задержании Бледного появились в телеграм-канале Kub Mash. Причиной задержания стала давка, которую артист спровоцировал на концерте. Во время одной из песен он позвал фанатов на сцену, но их оказалось слишком много.

Организаторы попросили людей покинуть площадку, но в итоге пришлось вызвать полицию. Выступление закончилось раньше положенного. Бледного забрали полицейские и, как писал Kub Mash, собирались оставить в отделе на 48 часов.

Бледного доставили на медицинское освидетельствование в больницу. По информации телеграм-канала, там он кричал, что ему угрожают, и был в нетрезвом состоянии.

Бледному назначили штраф в тысячу рублей, сказал Шапошников. Утром 22 августа его отпустили, штраф он оплатил. «В принципе, я хорошо выспался на холодном каменном полу, поэтому полон сил и энергии», — сказал артист у себя в инстаграме на пути в Анапу.

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