На Лубянке прошла акция журналистов в поддержку СМИ-иноагентов. Задержаны 9 человек

Всех задержанных увезли в ОВД «Мещанский». Причину задержания назвали не всем, но некоторым полицейские объяснили, что они нарушают законодательство о проведении митингов и не соблюдают дистанцию.

У здания ФСБ в Москве прошли одиночные пикеты журналистов в поддержку СМИ-иноагентов. В ходе акции на Лубянке задержали 9 человек.

Задержанный Андрей Ковалев передал, что вместе с ним в автозак попал случайный прохожий, которого схватили полицейские, по его словам, за белые кроссовки.

Среди пикетчиков были замечены журналисты Александр Горохов, Антон Сергеенко, Ирина Баблоян, Юлия Красникова, Анна Немзер, Фарида Рустамова, а также бывшая член московского ОНК Марина Литвинович. Первого пикетчика, Горохова, задерживать не стали, но переписали паспортные данные и предупредили о штрафе. Так же поступили с Сергеенко и кандидаткой в депутаты Госдуму Литвинович.

Последней с одиночным пикетом стала кандидатка на предстоящих выборах Алена Попова. Ее увели к автозаку для беседы, но задерживать не стали — полицейские не имеют на это право, поскольку у нее есть кандидатское удостоверение. Она вернулась обратно и снова встала с плакатом, тогда правоохранители второй раз подошли к ней для проверки документов. Ей объяснили, что пикеты сейчас под запретом из‑за пандемии коронавируса.

Одиночные пикеты журналистов стали реакцией на внесение Минюстом телеканала «Дождь», издания «Важные истории»* и семи его журналистов в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

* Телеканал «Дождь», «Важные истории» и Соня Гройсман включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.