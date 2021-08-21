На Лубянке прошла акция журналистов в поддержку СМИ-иноагентов. Задержаны 9 человек

У здания ФСБ в Москве прошли одиночные пикеты журналистов в поддержку СМИ-иноагентов. В ходе акции на Лубянке задержали 9 человек.
Всех задержанных увезли в ОВД «Мещанский». Причину задержания назвали не всем, но некоторым полицейские объяснили, что они нарушают законодательство о проведении митингов и не соблюдают дистанцию.
Список задержанных журналистов:
- Журналистка The Bell Юлия Старостина. Причина задержания: не соблюдала дистанцию в 50 метров. На ее плакате было написано «Мы не перестанем быть журналистами».
- Создательница подкаста «Норм» Дарья Черкудинова. Причина задержания: не соблюдала дистанцию в 50 метров. На ее плакате было написано «Вы боитесь правды».
- Журналистка «Дождя»* Ксения Миронова. Полицейские объяснили задержание тем, что «она собрала вокруг себя много народу». На ее плакате было написано «Журналистика — не преступление».
- Журналистка Соня Гройсман*. Причина задержания: нарушение правил одиночных пикетов — она «собирает вокруг себя людей». На ее плакате была написана маркировка, предупреждающая о статусе иностранного агента.
- Ведущий подкаста «Так вышло» Андрей Бабицкий. Причина задержания: так же самая, что и у Гройсман. На его плакате было написано «О своей агентности бы подумали, притырки!».
- Мужчина, который не успел представиться.
- Главный редактор проекта Romb Андрей Ковалев. Причины задержания ему не назвали. На его плакате было написано «Свободная журналистика, а не вот это вот все».
- Журналист Russia Today Илья Васюнин. Причина задержания не известна. На его плакате было написано «Хватит тут устраивать Украину».
- Журналистка «Таких дел» Лариса Жукова. Причина задержания не известна. На ее плакате было написано «Сами вы иноагенты».
Задержанный Андрей Ковалев передал, что вместе с ним в автозак попал случайный прохожий, которого схватили полицейские, по его словам, за белые кроссовки.
Среди пикетчиков были замечены журналисты Александр Горохов, Антон Сергеенко, Ирина Баблоян, Юлия Красникова, Анна Немзер, Фарида Рустамова, а также бывшая член московского ОНК Марина Литвинович. Первого пикетчика, Горохова, задерживать не стали, но переписали паспортные данные и предупредили о штрафе. Так же поступили с Сергеенко и кандидаткой в депутаты Госдуму Литвинович.
Последней с одиночным пикетом стала кандидатка на предстоящих выборах Алена Попова. Ее увели к автозаку для беседы, но задерживать не стали — полицейские не имеют на это право, поскольку у нее есть кандидатское удостоверение. Она вернулась обратно и снова встала с плакатом, тогда правоохранители второй раз подошли к ней для проверки документов. Ей объяснили, что пикеты сейчас под запретом из‑за пандемии коронавируса.
Одиночные пикеты журналистов стали реакцией на внесение Минюстом телеканала «Дождь», издания «Важные истории»* и семи его журналистов в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.
* Телеканал «Дождь», «Важные истории» и Соня Гройсман включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.