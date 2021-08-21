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На Лубянке прошла акция журналистов в поддержку СМИ-иноагентов. Задержаны 9 человек

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:24

У здания ФСБ в Москве прошли одиночные пикеты журналистов в поддержку СМИ-иноагентов. В ходе акции на Лубянке задержали 9 человек.

Всех задержанных увезли в ОВД «Мещанский». Причину задержания назвали не всем, но некоторым полицейские объяснили, что они нарушают законодательство о проведении митингов и не соблюдают дистанцию.

Список задержанных журналистов:


  • Журналистка The Bell Юлия Старостина. Причина задержания: не соблюдала дистанцию в 50 метров. На ее плакате было написано «Мы не перестанем быть журналистами».
  • Создательница подкаста «Норм» Дарья Черкудинова. Причина задержания: не соблюдала дистанцию в 50 метров. На ее плакате было написано «Вы боитесь правды».
  • Журналистка «Дождя»* Ксения Миронова. Полицейские объяснили задержание тем, что «она собрала вокруг себя много народу». На ее плакате было написано «Журналистика — не преступление».
  • Журналистка Соня Гройсман*. Причина задержания: нарушение правил одиночных пикетов — она «собирает вокруг себя людей». На ее плакате была написана маркировка, предупреждающая о статусе иностранного агента.
  • Ведущий подкаста «Так вышло» Андрей Бабицкий. Причина задержания: так же самая, что и у Гройсман. На его плакате было написано «О своей агентности бы подумали, притырки!».
  • Мужчина, который не успел представиться.
  • Главный редактор проекта Romb Андрей Ковалев. Причины задержания ему не назвали. На его плакате было написано «Свободная журналистика, а не вот это вот все».
  • Журналист Russia Today Илья Васюнин. Причина задержания не известна. На его плакате было написано «Хватит тут устраивать Украину».
  • Журналистка «Таких дел» Лариса Жукова. Причина задержания не известна. На ее плакате было написано «Сами вы иноагенты».

Задержанный Андрей Ковалев передал, что вместе с ним в автозак попал случайный прохожий, которого схватили полицейские, по его словам, за белые кроссовки.

Среди пикетчиков были замечены журналисты Александр Горохов, Антон Сергеенко, Ирина Баблоян, Юлия Красникова, Анна Немзер, Фарида Рустамова, а также бывшая член московского ОНК Марина Литвинович. Первого пикетчика, Горохова, задерживать не стали, но переписали паспортные данные и предупредили о штрафе. Так же поступили с Сергеенко и кандидаткой в депутаты Госдуму Литвинович.

Последней с одиночным пикетом стала кандидатка на предстоящих выборах Алена Попова. Ее увели к автозаку для беседы, но задерживать не стали — полицейские не имеют на это право, поскольку у нее есть кандидатское удостоверение. Она вернулась обратно и снова встала с плакатом, тогда правоохранители второй раз подошли к ней для проверки документов. Ей объяснили, что пикеты сейчас под запретом из‑за пандемии коронавируса.

Одиночные пикеты журналистов стали реакцией на внесение Минюстом телеканала «Дождь», издания «Важные истории»* и семи его журналистов в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

* Телеканал «Дождь», «Важные истории» и Соня Гройсман включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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