В России начали разрабатывать новый «самолет Судного дня». Он должен сменить Ил-80

Российская авиационная промышленность приступила к разработке нового «самолета Судного дня». Он должен прийти на смену Ил-80, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Самолет будет создан на основе пассажирского Ил-96, а самолет-ретранслятор — на базе глубоко модернизированного транспортника Ил-76.

Заказчиком выступает «военное ведомство», сказал Мантуров, добавив, что «российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и такого назначения».

«Самолетами Судного дня» называют воздушные командные пункты, которые будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. С таких самолетов можно управлять всеми видами вооруженных сил — сухопутными, флотом, авиацией и стратегическими ракетными комплексами. Для защиты пассажиров от воздействия ядерного взрыва в них нет иллюминаторов на фюзеляже.

Сейчас у России есть четыре «самолета Судного дня» Ил-80, созданных на базе Ил-86. Один из них в декабре 2020 года обокрали в Ростовской области. Подобные командные пункты есть и у США — они разработаны на основе Boeing 747.