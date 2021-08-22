перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Бывшая президент Боливии Жанин Аньес попыталась покончить с собой в тюрьме 12:33
В России начали разрабатывать новый «самолет Судного дня». Он должен сменить Ил-80 12:30
В сети появилось видео крушения поезда со съемок «Миссия невыполнима-7»
В сети появилось видео крушения поезда со съемок «Миссия невыполнима-7» 11:53
В России выявили 20 564 новых случая COVID-19 11:25
Число задержанных на акции журналистов в поддержку СМИ-иноагентов увеличилось до 12 человек Обновлено в 10:36
Дени Вильнев не собирается выпускать режиссерскую версию «Дюны». Ее очень ждет Джейсон Момоа 9:23
OnlyFans обновил правила для пользователей. Им запретят публиковать фото полового акта и мастурбации 8:35
Ректор СПбГУП предложил не выдавать дипломы «ковид-диссидентам». Так он назвал непривитых студентов Вчера в 19:15
Инстаграм Анджелины Джоли, сольник Черной Канарейки и другие новости дня
Вчера в 18:30 дайджест
Всех заключенных, сбежавших из психдиспансера в Бурятии, поймали Вчера в 17:32
Mika Baumeister/Unsplash Общественный штаб хочет заплатить 150 тыс. рублей хакеру, который взломал систему онлайн-голосования
Общественный штаб хочет заплатить 150 тыс. рублей хакеру, который взломал систему онлайн-голосования Вчера в 17:10
Россиянин доплыл до Японии и запросил политическое убежище Вчера в 16:40
DC Films работает над сольным фильмом о Черной канарейке из «Хищных птиц» Вчера в 15:57
Минюст внес объединение журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор»* в список НКО-иноагентов Вчера в 15:25
В России разрешили использовать «Спутник Лайт» для вакцинации людей старше 60 лет Вчера в 14:07
«Данное сообщение»: как маркировка иноагента стала частью «новой реальности» в рунете Вчера в 14:06
theebillyporter/Instagram Билли Портер снимет квир-комедию о подростках для Amazon
Билли Портер снимет квир-комедию о подростках для Amazon Вчера в 13:19
Центр имени Гамалеи готов приступить к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19 Вчера в 12:31
В России выявили 21 000 новых случаев коронавируса Вчера в 11:15
На северо-востоке Москвы появится большой скейт-парк Вчера в 10:51
Отключить рекламу

В России начали разрабатывать новый «самолет Судного дня». Он должен сменить Ил-80

Семён Гудошников
Сегодня в 12:30

Российская авиационная промышленность приступила к разработке нового «самолета Судного дня». Он должен прийти на смену Ил-80, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Самолет будет создан на основе пассажирского Ил-96, а самолет-ретранслятор — на базе глубоко модернизированного транспортника Ил-76.

Заказчиком выступает «военное ведомство», сказал Мантуров, добавив, что «российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и такого назначения».

«Самолетами Судного дня» называют воздушные командные пункты, которые будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. С таких самолетов можно управлять всеми видами вооруженных сил — сухопутными, флотом, авиацией и стратегическими ракетными комплексами. Для защиты пассажиров от воздействия ядерного взрыва в них нет иллюминаторов на фюзеляже.

Сейчас у России есть четыре «самолета Судного дня» Ил-80, созданных на базе Ил-86. Один из них в декабре 2020 года обокрали в Ростовской области. Подобные командные пункты есть и у США — они разработаны на основе Boeing 747.

Подробности по теме
Пронесло: 6 устрашающих средств вооружения, которые оказались бесполезны
Пронесло: 6 устрашающих средств вооружения, которые оказались бесполезны
События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить