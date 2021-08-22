Силовики проникли в дом петербурженки, которую полицейский ударил на митинге, устроив «эвакуацию»

Силовики под видом «эвакуации» проникли в дом петербурженки Маргариты Юдиной, которую полицейский пнул в живот на митинге. В это время в квартире находились только ее дети, рассказала женщина в фейсбуке.

Эвакуацию обосновали обнаруженной в соседском доме бомбой. При этом из ближайших домов людей не выводили, а дом Юдиной заставили покинуть только ее детей. Им пришлось провести час в служебном микроавтобусе.

По словам женщины, несколько дней назад ее вместе с семьей позвали на допрос, якобы чтобы узнать, как их «прессовали после января». В полицию Юдина поехала только со старшим сыном, заметив слежку у дома. Младших детей она оставила в квартире, наказав никому не открывать и не выходить на улицу. Тогда и произошла «эвакуация».

По мнению Юдиной, пока силовики находились в ее доме, они могли установить прослушку или что‑то подкинуть.

Сотрудник Росгвардии ударил Юдину ногой в живот на акции 23 января в поддержку Алексея Навального. В это время правоохранители вели по Невскому проспекту одного из задержанных митингующих. Женщина спросила у сотрудников: «Зачем вы его схватили, ребята?»

После этого один из росгвардейцев ударил Юдину в живот, она упала и ударилась головой об асфальт. С черепно-мозговой травмой женщину доставили в реанимацию НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики оценили ее состояние как тяжелое.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на силовика, ударившего женщину. В конце марта в МВД сказали, что не смогли установить личность росгвардейца. При этом после инцидента полицейский приходил к Юдиной в больницу и извинялся. Это снимали на камеру, но лицо силовика в кадр не попало.