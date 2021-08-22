В России выявили 20 564 новых случая COVID-19

В России за последние сутки выявили 20 564 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 436 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего заражений в Москве — 1661 против 1852 днем ранее. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Нижегородская, Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.