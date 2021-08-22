В России выявили 20 564 новых случая COVID-19

В России за последние сутки выявили 20 564 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 436 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего заражений в Москве — 1661 против 1852 днем ранее. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Нижегородская, Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 6 747 087. За последние сутки выздоровели 15 414 человек, за все время — 6 019 466. За сутки умерли 762 человека, за весь период — 176 044.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 209,8 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (37 млн), на втором — Индия (32,3 млн), на третьем — Бразилия (20,4 млн).