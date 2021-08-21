Ректор СПбГУП предложил не выдавать дипломы «ковид-диссидентам». Так он назвал непривитых студентов

Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий предложил не вручать дипломы непривитым от коронавируса студентам. По его мнению, так он не ограничивает, а «стимулирует право на образование». Его слова привели на сайте вуза.

«Отказаться от прививки сегодня по сути то же самое, что утверждать, что Земля стоит на трех китах, а вокруг нее вращается солнце. Любой гражданин России имеет право на подобное мнение. Выдавать ли такому студенту диплом университета — вопрос чести вузовской профессуры, но я не думаю, что ковид-диссиденты имеют право на университетский диплом», — заявил Запесоцкий.

В сообщении университета заявили, что некоторые члены Ученого совета СПбГУП сильно сомневаются в целесообразности выдачи дипломов «отказникам».

«Когда человек отказывается от прививки без каких‑либо признанных наукой и практической медициной оснований, его поведение не только принимает антиобщественный характер, но и демонстрирует невежество, недостаток фундаментальности образования, полноценной картины мира», — полагают в учебном заведении.

В комментарии «Подъему» Запесоцкий добавил, что отказ от вакцинации простителен учащимся ПТУ, а в вузе нужна фундаментальная подготовка.

«Человек должен реализовывать право на образование. Это подразумевает принятие ряда научных истин. Если человек отрицает науку, какой университетский диплом? Ему надо в школу шарлатанов, на курсы повышения квалификации колдунов и т. д.», — посчитал ректор и посоветовал «отказникам» оканчивать техникумы.

Однако Запесоцкий уточнил, что непривитые студенты все-таки могут получить диплом, но на экзаменах «их будут гонять по фундаментальным основам жизни и пониманию мироздания».

Идею оставить непривитых учащихся без дипломов огласили после того, как СПбГУП запросил у Роспотребнадзора статус COVID-free-вуза. По данным университета, привились от коронавируса 85% студентов и 76% сотрудников. Отказались от вакцины, не имея при этом медотвода, только 1 преподаватель и 6 сотрудников, а среди учащихся со второго курса — менее 9%.

8 августа глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что министерство не будет обязывать студентов вузов проходить обязательную вакцинацию от COVID-19. По его словам, требований об обязательной вакцинации для иностранных студентов также нет. Однако они смогут сделать прививку при наличии полиса ОМС.

«В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничения, будем не просто разъяснять, а принимать административные решения», — заявлял замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.