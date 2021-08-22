«Яндекс.Такси» изменит тарифы и повысит комиссию для водителей. Цены на поездки могут вырасти

Сервис «Яндекс.Такси» пересмотрит тарифы и увеличит комиссию для водителей не выше 10% в некоторых регионах с 25 августа. Из‑за этого цены на поездки могут вырасти.

В пресс-службе «Яндекса» объяcнили ТАСС, что изменения связаны с растущими издержками таксомоторной отрасли. Однако тарифы подкорректируют не везде, например, в Москве они останутся прежними.

«„Яндекс.Такси“ продолжает сохранять эффективную комиссию (effective take rate) менее 10%. Это когда сервис возвращает значительную часть от всей своей комиссии водителям в виде вознаграждений, мы намерены дальше продолжать эту практику», — заявили в компании. Там отметили, в прошлом году водители сервиса заработали 300 млрд рублей — на 15% больше, чем в 2019 году.

Ранее телеграм-канал Readovka выложил, предположительно, письмо «Яндекса» водителям сервиса. Их них следует, что с 26 августа цены на пассажирские перевозки в городах ближнего Подмосковья станут такими же, как в столице. В письме объясняют на примере Химок: тариф «Эконом» длиной 13 километров и 22 минуты подорожает до 379 рублей — вместо 352 рублей ранее. Стоимость подачи составит 139 рублей.

В Краснодаре подача машины достигнет 59 рублей, а комиссия сервиса в городе увеличится до 1,3%. «Эконом» длиной 8 километров и 19 минут будет стоить 184 рубля, а не 177 рублей. Подорожают в городе и другие пассажирские тарифы, отмечают в письме.

Водители «Яндекса» в группе «Подслушано у таксистов» в «ВКонтакте» поделились скриншотами о повышении тарифа «Эконом» и некоторых других пассажирских тарифов в Саратове, Арзамасе, Ульяновске, Барнауле, Ижевске, Дзержинске и других городах. В обращении к таксистам также отмечено, что «благодаря повышению тарифов доход от поездок будет выше, чем раньше».