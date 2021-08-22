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«100%»: менеджер Уэста сказал, что «Donda» выйдет после вечеринки-прослушивания в Чикаго 26 августа

Семён Гудошников
Сегодня в 16:53

Менеджер Канье Уэста Бу Тиам пообещал, что альбом «Donda» выйдет на следующий день после вечеринки-прослушивания, которая состоится на стадионе Soldier Field в Чикаго 26 августа. Об этом пишет NME.

Во время общения с фанатами в инстаграме Тиама спросили, может ли рэпер вновь отложить релиз. На что тот ответил, что Уэст «на 100%» выпустит «Donda».

Очередная лайв-презентация альбома будет, как и в два прошлые раза, транслироваться на Apple Music. На стриминговом сервисе в качестве даты релиза значится 27 августа.

Изначально «Donda» должен был появиться на цифровых площадках 23 июля — после первой вечеринки-прослушивания альбома, которую рэпер устроил на стадионе в Атланте. Но релиз не состоялся, а рэпер назвал новую дату — 6 августа. Сам Уэст остался жить на стадионе, чтобы закончить пластинку.

Через некоторое время он объявил о новой вечеринке-презентации «Donda», намеченной на 5 августа. Но концерт прошел, а альбом так и не вышел. Через несколько дней проект покинул звукорежиссер Уэста, назвав атмосферу в команде «токсичной».

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