Дени Вильнев не собирается выпускать режиссерскую версию «Дюны». Ее очень ждет Джейсон Момоа

Режиссер Дени Вильнев не собирается выпускать режиссерскую версию «Дюны». В интервью с La Presse он рассказал, что выход расширенного варианта очень ждет Джейсон Момоа, исполнитель роли Дункана Айдахо, но в планах постановщика его нет.

По мнению Момоа, «все видение Дени» может длиться от четырех до шести часов. Актер посмотрел «Дюну» уже четыре раза и после каждого просмотра он звонил Вильневу, чтобы поделится с ним восторгом от увиденного.

Вильнев отметил, что при должном желании он и монтажер Джо Уокер могли бы сделать новую версию длиной в несколько часов, потому что отснято много материала. Однако в кинотеатрах покажут финальную версию «Дюны» — режиссер не делает расширенные версии своих картин.

В разговоре с изданием Вильнев также поддержал Скарлетт Йоханссон в судебном разбирательстве с Disney. Он заявил, что не против стриминга, но сначала зритель должен увидеть фильм на большом экране. «С этого момента я так же буду требовать пункт в контракте, что мои фильмы выпускаются только в кинотеатрах», — добавил он.

Вильнев сосредоточен на написании сценария сиквела «Дюны», хотя руководство студии пока что не одобрили его производство. Режиссер считает, в декабре он узнает ответ насчет продолжения.

Действие «Дюны», снятой по роману Фрэнка Герберта, происходит в будущем и рассказывает о молодом аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета, где добывают самое ценное вещество во Вселенной — спайс. За него борются самые могущественные семьи мира, ведь те, кто получает контроль над спайсом, могут управлять Вселенной.

Российская премьера «Дюны» состоится 16 сентября. В американский прокат фильм выйдет 22 октября.