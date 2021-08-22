Пенсионеры и военнослужащие получат в этом году разовые выплаты

Президент России Владимир Путин считает, что в этом году пенсионерам необходимо провести дополнительную выплату в 10 тыс. рублей. Об этом он заявил на встрече с представителями партии «Единая Россия», пишет «Интерфакс».

Выплата должна коснуться всех пенсионеров — и не работающих, и работающих. По мнению президента, прибавке к пенсии в 1 тыс. рублей, которую предусмотрели власти, недостаточно.

Единовременную выплату, считает Путин, должны получить и военные. Ее размер составит 15 тыс. рублей. Мера также должна коснуться всех категорий военнослужащих.

Вопрос о единовременной выплате Путин предложил решить «Единой России», когда она сформирует думскую фракцию после сентябрьских выборов.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. За месяц до них рейтинг партии власти опустился до минимума с 2008 года. За «Единую Россию» готовы проголосовать 27% граждан. У других партий поддержка тоже снизилась: 11% у КПРФ, 9% у ЛДПР, 6% у «Справедливой России». При этом доля россиян, которые вообще не собираются на выборы, увеличилась почти в два раза: с 7% в августе 2020-го до 17% на данный момент.