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«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!»: Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию на киносмотре в Одессе

Семён Гудошников
Сегодня в 13:54

Британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию во время получения награды на Одесском международном кинофестивале. Отрывок его речи опубликовало издание Hromadske.

Гиллиама отметили на фестивале премией за вклад в мировое киноискусство. В своем выступлении он заявил: «Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!».

Как пишет Hromadske, зрители негативно отреагировали на слова британца. Перед его уходом со сцены ведущая Яна Соколова напомнила Гиллиаму, что Украина — не Россия. Режиссер в ответ сказал, что автор фильма «Броненосец „Потемкин“» Сергей Эйзенштейн был советским режиссером, поэтому из‑за «особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» он «потерял связь с реальностью».

Позже на странице кинофестиваля в фейсбуке появилось видео, в котором Гиллиам еще раз благодарит за возможность посетить фестиваль, отмечая на этот раз, что он проходит в Украине, а не России.

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