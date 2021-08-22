«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!»: Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию на киносмотре в Одессе

Гиллиама отметили на фестивале премией за вклад в мировое киноискусство. В своем выступлении он заявил: «Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!».

Британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию во время получения награды на Одесском международном кинофестивале. Отрывок его речи опубликовало издание Hromadske.

Как пишет Hromadske, зрители негативно отреагировали на слова британца. Перед его уходом со сцены ведущая Яна Соколова напомнила Гиллиаму, что Украина — не Россия. Режиссер в ответ сказал, что автор фильма «Броненосец „Потемкин“» Сергей Эйзенштейн был советским режиссером, поэтому из‑за «особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» он «потерял связь с реальностью».

Позже на странице кинофестиваля в фейсбуке появилось видео, в котором Гиллиам еще раз благодарит за возможность посетить фестиваль, отмечая на этот раз, что он проходит в Украине, а не России.