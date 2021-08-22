Вторая часть «Атаки титанов» начнет выходить в январе 2022 года

На официальном сайте аниме-сериала «Атака титанов» появилась дата выхода второй части финального сезона. 76-й эпизод аниме от студии MAPPA выйдет в январе 2022 года.

Перед продолжением четвертого заключительного сезона покажут эпизод-компиляцию и новые OVA, в которых расскажут о произошедших событиях с позиции Леви, Анни, Микасы и остальных героев.