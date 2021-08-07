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Дайджест

МакSим пришла в сознание, Стивен Кинг напишет роман о пандемии и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:36

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотую медаль в групповых соревнованиях на Олимпиаде, борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал чемпионом в весовой категории до 97 килограмм. А вот российские синхронистки остались без золота в личном многоборье — впервые с 1996 года.

Певица МакSим полностью пришла в себя, она смеется и шутит, рассказали ее представители в группе в «ВКонтакте». Менеджеры артистки информацию пока не прокомментировали.

Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви приговорили к пяти с половиной годам условно. Инвестор не согласился с приговором, заявив, что его «обвинили в преступлении, которого не было».

Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за 13 лет. Сторонников КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» тоже стало меньше, а вот тех, кто вообще не собирается на выборы, — значительно больше.

В России выявили 22 320 новых случаев коронавируса. Врач Константин Хоманов рассказал об особенностях постковидного синдрома у переболевших «Дельта»-штаммом: апатии, хронической усталости и изменении голоса.

Литва начнет выплачивать по 300 евро нелегальным мигрантам, согласившимся добровольно уехать из страны. Они получат деньги наличными при посадке в самолет.

Летучая мышь установила рекорд, пролетев 2018 километров от Лондона до России. В Псковской области ее убила местная кошка.

Стивен Кинг планирует написать роман, посвященный коронавирусу. «Я хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве книги. Это будет сложно», — отметил он.

Guns N’ Roses выпустили новую песню «ABSUЯD». Это их первый релиз с 2008 года, когда свет увидел альбом «Chinese Democracy».

HBO объявил новых актеров второго сезона «Эйфории». Это хип-хоп-исполнители Доминик Файк и Деметриус Фленори-младший (Lil Meech), а также актриса Минка Келли.

Вышел трейлер второго сезона «Великой» — сатирического сериала о Екатерине II. В новых сериях Петр III узнает, что супруга пытается свергнуть его, и начнет соревноваться с ней за трон.

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