Изменение голоса и апатия: врач рассказал, с чем сталкиваются переболевшие «Дельта»-штаммом

Основатель приложения «Справочник врача», терапевт Константин Хоманов рассказал ТАСС об особенностях постковидного синдрома у людей, переболевших «Дельта»-штаммом коронавируса. По его словам, симптомы могут выражаться в виде изменения голоса и длительного воспаления носоглотки.

Хоманов отметил, что синдром также характеризуется чувством хронической усталости, апатией, истощением, снижением продуктивности и памяти. Кроме того, пациенты страдают от одышки и затрудненного дыхания из‑за массивного поражения легких, жалуются на отсутствие обоняния и боль в мышцах.

По словам медика, последствия могут возникнуть независимо от возраста. «Дельта» все чаще поражает молодых людей, в результате чего постковидный синдром проявляется у новых групп населения, объяснил он.

«Поэтому среди молодых переболевших пациентов мы наблюдаем больше проблем с иммунной, дыхательной, нервной системами», — добавил Хоманов.

Ранее Минздрав России опубликовал памятку по профилактике осложнений после COVID-19. В ней говорилось, что около 20–30% переболевших в рамках постковидного синдрома сталкиваются с тромбозами. Еще у 31,7% пациентов отмечается одышка, у 13,5% — кашель, а 12,7% жалуются на боль в груди и тахикардию.

За последние сутки, по данным оперштаба, в России выявили 22 320 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 6 424 884. Выздоровели с начала пандемии 5 739 838 человек, умерли — 164 094.