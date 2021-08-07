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Guns N’ Roses выпустили новый сингл «ABSUЯD». Это их первый релиз за 13 лет!

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:18

Американская хард-рок-группа Guns N’ Roses выпустила новую песню «ABSUЯD». Это их первый релиз с момента выхода альбома «Chinese Democracy» в 2008 году. Послушать трек можно на всех популярных стриминг-сервисах.

«ABSUЯD» — это обновленная версия неизданного трека, записанного в ходе работы над предыдущей пластинкой, отмечает Pitchfork.

Новую песню спродюсировал вокалист Эксл Роуз и Карам Костанцо, сотрудничавший с Guns N’ Roses над «Chinese Democracy». В работе также поучаствовал экс-барабанщик группы Брайан Мантия.

В остальном неясно, кто из оригинального состава Guns N' Roses появился на новом сингле. Эксл Роуз гастролировал с соло-гитаристом Слэшем и басистом Даффом МакКаганом в последние несколько лет после воссоединения «классического состава» в 2016 году.

Guns N' Roses сформировались в 1985 году в Лос-Анджелесе. Их дебютная пластинка «Appetite for Destruction» носит статус самого успешного рок-альбома за всю историю рок-музыки. Спустя год после своего выхода в 1987 году релиз достиг первой строчки в чарте Billboard 200 и впоследствии разошелся в количестве 18 млн копий.

Фактически последней пластинкой, записанной в оригинальном составе группы, была коллекция панк- и глэм-кавер-версий «The Spaghetti Incident?» 1993 года. Вышедший 15 лет спустя альбом «Chinese Democracy» Эксл Роуз, сохранивший за собой права на название Guns N’ Roses, записывал с другими музыкантами.

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