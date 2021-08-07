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Россияне завоевали еще два золота Олимпиады — в синхронном плавании и вольной борьбе

Семён Гудошников
Сегодня в 15:11

Российские синхронистки завоевали золотую медаль в групповых соревнованиях на Олимпиаде в Токио. За две программы спортсменки набрали 196,0979 балла. На втором месте команда Китая, бронза — у украинок.

В составе российской сборной выступали Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Ромашова стала единственной в мире синхронисткой, завоевавшей семь золотых медалей Олимпиад. Россияне побеждают в групповых соревнованиях по синхронному плаванию шестые Игры подряд.

Еще одно золото российской команде принес борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев. В финальной схватке в весовой категории до 97 килограмм он победил со счетом 6:3 американца Кайла Снайдера.

Для Садулаева это уже второе золото Олимпиады. На прошлых Играх в 2016 году он лидировал в весовой категории до 86 килограмм.

Игры в Токио завершатся 8 августа. В общем медальном зачете Россия сейчас находится на пятом месте с 19 золотыми медалями. На первом Китай (38 золотых наград), за ним идут США (34), Япония (25) и Великобритания (20).

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