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Российские художественные гимнастки впервые с 1996 года остались без золота в личном многоборье

Семён Гудошников
Сегодня в 14:02

Россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) она набрала 107,650 балла.

Первое место заняла израильтянка Лина Ашрам (107,800), бронза — за представительницей Беларуси Алиной Горносько (102,700). Еще одна россиянка — Арина Аверина — четвертая (102,100).

Российские гимнастки несколько раз подавали протест по оценкам в финале соревнований: Арина Аверина — после упражнения с мячом и булавами, Дина Аверина — после упражнения с булавами и лентой. Удовлетворен был лишь протест Арины Авериной по оценкам упражнения с булавами.

Россиянки остались без олимпийского золота в личном многоборье по художественной гимнастике впервые с 1996 года. Тогда второй стала Яна Батыршина. На всех последующих Олимпиадах россиянки становились лучшими как в личном, так и командном многоборье.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сказал, что серебро Дины Авериной — это «спортивная драма, но абсолютно не трагедия».

«Девочки боролись, но, видимо, не справились с волнением, перегорели между квалификацией и финалом. По поводу судейства скажут эксперты, коим я не являюсь. Но мне казалось, что Дина выступила лучше, но судьи решили по-другому. По-человечески нужно девочек поддержать. Я призываю это сделать всех российских болельщиков, потому что они боролись и сделали все в этой ситуации», — отметил он.

Игры в Токио завершатся 8 августа. В общем медальном зачете Россия сейчас находится на пятом месте с 17 золотыми медалями. На первом Китай (38 золотых наград), за ним идут США (34), Япония (24) и Великобритания (19).

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