В Литве будут выплачивать по 300 евро нелегальным мигрантам, согласившимся покинуть страну

Все мигранты, которые незаконно находятся на территории Литвы, получат выплату в размере 300 евро (около 26 тыс. рублей), если согласятся покинуть страну. Об этом в эфире литовской радиостанции LRT сообщила глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, мигранты получат деньги наличными при посадке в самолет, вылетающий из Литвы. Если человек через какое‑то время вернется в страну, а потом снова решит уехать, повторно компенсация выплачиваться не будет, уточнила Гудзинскайте.

В конце июля литовские СМИ выпустили расследование об увеличении потока беженцев в Литву, в том числе из соседней Беларуси. По данным журналистов, за переход белорусско-литовской границы нелегальные мигранты платят посредникам от 5 до 15 тыс. долларов.

Из‑за большого притока беженцев власти Литвы объявили режим ЧС и начали возводить на границе стены с колючей проволокой, но позже заморозили проект. Местное правительство обвинило Беларусь в том, что она не препятствуют нелегальному пересечению границы. В начале августа Александр Лукашенко поручил закрыть границу.