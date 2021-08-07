Летучая мышь установила рекорд, пролетев от Лондона до России, и была убита псковской кошкой

Летучая мышь вида лесной нетопырь пролетела рекордные 2018 километров — от Лондона до Псковской области — и была убита местной кошкой. Трагическую историю рассказывает Би-би-си.

Крошечную (размером с человеческий палец и весом 8 грамм) летучую мышь обнаружила жительница небольшой деревни Мольгино Светлана Лапина. Животное пострадало от схватки с кошкой и было передано спасателям.

При осмотре врачи заметили на ней кольцо с надписью «Лондонский зоопарк» и рассказали об этом британскому Фонду охраны летучих мышей. Оказалось, еще в 2016 году на животное поставил метку регистратор летучих мышей Брайан Бриггс.

Тогда группа реабилитации смогла спасти крошечную самку лесного нетопыря. Она прожила в дикой природе семь лет, но, к сожалению, не смогла выстоять в схватке с дворовой кошкой. Псковские врачи оказались бессильны.

Расстояние, проделанное летучей мышью, — рекордное для Великобритании и одно из самых длинных зафиксированных в мире. В Европе оно уступает лишь путешествие лесного нетопыря, мигрировавшего из Латвии в Испанию в 2019 году. Тогда животное пролетело 2224 километра.

Глава службы сохранения летучих мышей Bat Conservation Trust Лиза Уорледж назвала самку нетопыря настоящим олимпийцем. «Ее путешествие — захватывающая научная находка и еще один фрагмент в загадке миграции летучих мышей. Передвижение лесных нетопырей внутри Великобритании и между Великобританией и континентом остается в значительной степени загадочным», — сказала она.

Би-би-си отмечает, что расширение ареала миграции нетопырей Натузиуса (их второе название) связано с изменением климата. По прогнозам специалистов, в будущем оно окажет еще более значительное влияние на вид.