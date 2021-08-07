Рейтинг «Единой России» опустился до минимума с 2008 года. За партию готовы проголосовать лишь 27%

За два месяца до думских выборов рейтинг партии власти упал до минимального значения за 13 лет. Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за «Единую Россию» проголосовали бы 27% россиян, свидетельствует опрос ФОМ.

В 2008 году отдать голос единоросам готовы были 54%, в 2013-м — 39%, в 2015-м — 55%. Обвал рейтинга ЕР произошел летом 2018 года после пенсионной реформы — до 35%. С 2020 года он не поднимался выше 33%.

Рейтинги КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» тоже снизились. Коммунистов готовы поддержать 11% респондентов, «либерал-демократов» — 9%, справедливоросов — 6%. При этом более чем в два раза выросло количество россиян, которые вообще не собираются на выборы: с 7% в августе 2020-го до 17% на данный момент.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Впервые с 1993 года на них не будут присутствовать наблюдатели ОБСЕ. Москва не разрешила организации направить достаточное количество наблюдателей, обосновав это эпидемиологической ситуацией. В результате ОБСЕ отказалась посылать свою миссию на выборы.