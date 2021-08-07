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Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви приговорили к пяти с половиной годам условно

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:05

Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к пяти годам и шести месяцам условно по уголовному делу о хищении средств банка «Восточный». Об этом сообщает РИА «Новости».

После оглашения приговора Калви заявил, что не согласен с решением суда, однако назвал условный срок «почти победой».

«У этого дела нет ущерба, нет преступного состава и нет потерпевших. Мы были реалистами и прагматиками, понимая историю этого дела. С другой стороны мы видели, что нас обвиняют в преступлении, которого никогда не было. Нам нужно прочитать, изучить полный текст приговора, чтобы определить наши дальнейшие действия, в том числе решить обжаловать его или нет», — сказал он

Прокуратура запрашивала для Калви шесть лет условного срока.

Условные сроки получили и другие фигуранты дела — партнер фонда Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, топ-менеджеры фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, экс-гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, экс-директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов и экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев. Им назначили наказание от трех с половиной до пяти лет лишения свободы условно.

При условном наказании они не могут менять постоянное место жительства без уведомления органа контроля, а также обязаны являться на регистрацию во ФСИН.

Майкл Калви и его бизнес-партнеры были задержаны и арестованы в феврале 2019 года. Их обвинили в растрате денег банка «Восточный». По мнению следствия, предприниматели выдали невозвратный кредит на 2,5 млрд рублей Первому коллекторскому бюро, а также убедили акционеров «Восточного» вместо возврата долга передать банку 59,9% акций компании International Financial Technology Group — их оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс.

Фонд Baring Vostok играет важную роль в истории российского бизнеса. Он был одним из первых инвесторов в «Яндекс», а также вкладывался в «Авито», «Иви», «Озон», Profi.ru, «Тинькофф банк» и другие компании. В 2019 году Baring Vostok должен был открыть новый фонд в России, но не стал этого делать из‑за «противоречий в российском и международном арбитражном законодательстве» и незащищенности инвесторов.

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