Стивен Кинг планирует написать роман о коронавирусе

Писатель Стивен Кинг планирует написать роман, посвященный коронавирусу. Своими творческими планами автор поделился в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

«Я хочу написать книгу, которая будет посвящена непосредственно коронавирусу. Я хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно», — сказал Кинг.

В интервью писатель также рассказал, как COVID-19 повлиял на процесс написания его последней книги «Билли Саммерс» (Billy Summers), и что послужило источником вдохновения при создании романа.