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Стивен Кинг планирует написать роман о коронавирусе

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:05

Писатель Стивен Кинг планирует написать роман, посвященный коронавирусу. Своими творческими планами автор поделился в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

«Я хочу написать книгу, которая будет посвящена непосредственно коронавирусу. Я хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно», — сказал Кинг.

В интервью писатель также рассказал, как COVID-19 повлиял на процесс написания его последней книги «Билли Саммерс» (Billy Summers), и что послужило источником вдохновения при создании романа.

Другой роман писателя «Противостояние» (The Stand) 1978 года сравнивали с событиями пандемии коронавируса. Сюжет книги разворачивается во время пандемии, которая убивает практически все население мира. После этого выжившие объединяются между собой в разные группы и начинают воевать друг с другом.

В конце 2020 года книга получила сериальную экранизацию, рецензию на нее можно почитать здесь.

Сам Кинг заявлял, что коронавирус однозначно не похож на «Противостояние».

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