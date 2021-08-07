Стивен Кинг планирует написать роман о коронавирусе

Писатель Стивен Кинг планирует написать роман, посвященный коронавирусу. Своими творческими планами автор поделился в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.
«Я хочу написать книгу, которая будет посвящена непосредственно коронавирусу. Я хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно», — сказал Кинг.
В интервью писатель также рассказал, как COVID-19 повлиял на процесс написания его последней книги «Билли Саммерс» (Billy Summers), и что послужило источником вдохновения при создании романа.
Другой роман писателя «Противостояние» (The Stand) 1978 года сравнивали с событиями пандемии коронавируса. Сюжет книги разворачивается во время пандемии, которая убивает практически все население мира. После этого выжившие объединяются между собой в разные группы и начинают воевать друг с другом.
В конце 2020 года книга получила сериальную экранизацию, рецензию на нее можно почитать здесь.
Сам Кинг заявлял, что коронавирус однозначно не похож на «Противостояние».