В России за сутки выявили 22 320 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 320 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 340 заражений меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве снизился с 2583 до 2235 заболевших. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, Пермский край и Ростовская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 6 424 884. За последние сутки выздоровели 19 485 человек, за все время — 5 739 838. За сутки умерли 793 пациента, за весь период — 164 094.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 200,8 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (35,2 млн), на втором — Индия (31,8 млн), на третьем — Бразилия (20 млн).