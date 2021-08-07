В России за сутки выявили 22 320 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 320 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 340 заражений меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве снизился с 2583 до 2235 заболевших. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, Пермский край и Ростовская область.