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HBO объявил новых актеров второго сезона «Эйфории». Среди них — рэпер Доминик Файк

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:22

Канал HBO объявил трех новых участников актерского состава второго сезона сериала «Эйфория». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, к касту присоединились хип-хоп-исполнители Доминик Файк и Деметриус Фленори-младший (Lil Meech), а также актриса Минка Келли («Титаны», «Дворецкий»). Кого именно они сыграют и насколько важны будут эти роли, пока точно неизвестно.

По слухам, Келли досталась роль наркозависимой домохозяйки из пригорода, а Фленори сыграет возлюбленного Мэдди (Алекса Деми). Про персонажа Файка ничего неизвестно, для певца это будет актерский дебют.

Помимо анонсов актеров, подробности нового сезона «Эйфории» все еще держатся в секрете, а HBO до сих пор не подтвердил дату премьеры. Съемки шоу был отложены из‑за пандемии коронавируса, производство возобновилось лишь в начале этого года.

Посмотреть тизер второго сезона сериала можно здесь.

Первый сезон «Эйфории» вышел в 2019 году и рассказывал о современных американских подростках — в первую очередь о 17-летней наркоманке Ру (Зендая) и ее трансгендерной подруге Джулс (Хантер Шафер).

Ранее «Афиша Daily» взяла интервью у создателей «Эйфории» — шоураннера Сэма Левинсона и актрисы Зендаи. Поговорили о том, каково сейчас быть подростком и стоит ли родителям и детям смотреть сериал вместе.

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