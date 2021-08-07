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«Смеется и шутит»: представители МакSим сказали, что певица полностью пришла в себя

Семён Гудошников
Сегодня в 12:42

Певица МакSим полностью пришла в себя и находится в ясном создании. Об этом представители артистки рассказали в группе в «ВКонтакте».

«Естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», — заявили они.

Менеджеры артистки, ранее сообщавшие о положительной динамике ее лечения, пока не прокомментировали новый пост.

15 июня МакSим была госпитализирована в одну из частных клиник Москвы с высокой температурой и симптомами простуды. Тогда певица писала у себя в инстаграме, что у нее поражено 40% легких и присутствуют все симптомы вируса.

Спустя несколько дней стало известно, что МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Через неделю пиар-менеджер Яна Богушевская рассказала о 75-процентном поражении легких артистки, при этом у нее наблюдалась положительная динамика с момента введения в искусственную кому.

Более чем через месяц, 26 июля, менеджер артистки сказала, что МакSим иногда выводят из медикаментозного сна, регулируя дозировку седативных препаратов, а затем погружают в него вновь. При этом о полном выведении из комы тогда речи еще не шло.

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