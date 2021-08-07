В продолжении шоу главными персонажами останутся Екатерина Великая и Петр III, которых играют Эль Фаннинг и Николас Холт . Судя по трейлеру, император узнает, что его супруга пыталась свергнуть его, и начнет соревноваться с ней за трон.

Стриминговые сервис Hulu поделился трейлером второго сезона сериала «Великая», который в сатирической манере рассказывает о событиях эпохи правления Екатерины II. Посмотреть ролик можно на ютьюбе.

Помимо Холта и Фаннинг, в «Великой» вновь появятся Фиби Фокс в роли Мариаль, Саша Дхаван в роли графа Орлова и Гвилим Ли в роли Григория Дымова.

Кроме того, к касту присоединится звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон. Она сыграет мать Екатерины II — немецкую принцессу Иоганну Гольштейн-Готторпскую. Актриса появится в двух эпизодах второго сезона и предстанет перед зрителями гламурной светской львицей, добивающейся лучших партий для своих дочерей.

Сериал «Великая», основанный на истории России и ее правителей, вышел в мае 2020 года. Станислав Зельвенский назвал шоу хулиганской комедией, которую не стоит воспринимать как серьезное историческое кино.

Премьера второго сезона «Великой» состоится 19 ноября.