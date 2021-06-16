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Обязательная вакцинация в Москве, режиссерский дебют Зои Кравиц и другие новости дня

Валерия Корниенко
Вчера в 20:43

Власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих.

За отказ от обязательной вакцинации московским компаниям будут грозить штрафы до 300 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — до 50 тыс. Повторное нарушение предусматривает штраф до 1 млн рублей либо приостановку работы на три месяца.

Россия обыграла Финляндию в матче группового этапа на Евро-2020 со счетом 1:0. Впереди российскую сборную ждет матч с Данией — он станет решающим.

Госдума ввела штрафы за упоминание в СМИ террористических организаций без указания на то, что они ликвидированы или признаны запрещенными в России. Также депутаты запретили публично демонстрировать изображения нацистских преступников без осуждения нацизма.

Власти Москвы убрали скамейки из списка объектов, которыми нельзя пользоваться во время длинных выходных с 12 по 20 июня. На детские площадки и беседки запрет сохраняется — нарушителям грозит штраф в 4000 рублей.

Фонд защиты национальных ценностей потребовал признать иноагентом не только «Медиазону», но и ее главреда — Сергея Смирнова. В организации утверждают, что журналист участвует в политической деятельности и получает деньги из‑за рубежа.

Суд запретил скопинскому маньяку Виктору Мохову общаться со СМИ, переписываться в соцсетях и ходить в бары. Ужесточить меры административного надзора за бывшим заключенным просила полиция.

В России предложили разделить порнографию на «незаконную» и «не запрещенную законом». Второй вариант хотят сделать доступным для совершеннолетних после регистрации на портале «Госуслуг».

В список финалистов премии «Большая книга» попали 13 произведений, в том числе «Филэллин» Леонида Юзефовича и «Сад» Марины Степновой. А книга Людмилы Петрушевской «Жила-была женщина, которая хотела убить соседского ребенка» вошла в шорт-лист Нейштадтской литературной премии.

Зои Кравиц срежиссирует триллер «Остров кисок» с Ченнингом Татумом в главной роли. Она начала писать сценарий в 2017 году, а название было чем‑то вроде шутки.

Британская группа Wolf Alice выпустила клип на песню «Lipstick on the Glass». Видео является продолжением двух предыдущих работ: «The Beach» и «Delicious Things».

В июне в Москве при поддержке госкорпорации «Роскосмос» прошла научно-популярная конференция «Космос. Открытый разговор». На ней спикеры рассказали о работе на орбите Земли, освоении дальнего космоса и многом другом. Если вы пропустили это мероприятие, послушать их выступления можно в нашем материале.

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