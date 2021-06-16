Россия обыграла Финляндию в матче группового этапа на Евро-2020

Сборная России обыграла команду Финляндии в групповом этапе Евро-2020. Единственный гол в ворота финнов забил в дополнительное время первого тайма Алексей Миранчук. Игра проходила на петербургском стадионе «Газпром-арена».

12 июня Россия проиграла сборной Бельгии со счетом 0:3. В свою очередь Финляндия обыграла датскую команду со счетом 1:0.

Следующий матч сборная России проведет в Копенгагене 21 июня с Данией. В случае победы россияне обеспечат себе выход в плей-офф.

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. В Петербурге запланированы шесть игр группового этапа и четвертьфинал.