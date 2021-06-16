Госдума запретила публиковать изображения нацистов без осуждения нацизма

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских преступников «как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документом запрещается использовать, в том числе публично демонстрировать, «изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала». Среди них — созданные Гитлером организации (СС, Служба безопасности и гестапо) и само руководство нацистской партии.

Исключением из этого запрета станут случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

Поправки внесены в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

В пояснительной записке авторы законопроекта упоминают «резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников» и продажу в интернете сувениров с ними.

По мнению депутатов, документ пресечет «героизацию военных преступников на территории нашей страны, десятки миллионов граждан которой стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и ее союзников».