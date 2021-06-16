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Власти Москвы разрешили горожанам сидеть на скамейках в парках в нерабочие дни

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:52

Скамейки в парках исключены из списка объектов городской инфраструктуры, которыми запрещено пользоваться в период нерабочих дней в Москве с 12 по 20 июня. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина.

Пользоваться детскими и спортивными площадками, а также беседками по-прежнему нельзя. За нарушение может грозить штраф в размере 4000 рублей.

12 июня на фоне роста заболеваемости коронавирусом Собянин объявил в городе нерабочие дни до 20 июня включительно. На этот период в Москве ввели ряд ограничений, в том числе на использование объектов инфраструктуры городских парков.

Позже столичные власти запретили пользоваться в парках не только детскими и спортивными площадками, беседками и пунктами проката, но и скамейками.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации от коронавируса 60% работников в сфере услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Собянин объяснил решение «драматической» ситуацией с COVID-19 в столице и тем, что сотрудники сферы услуг контактируют с большим количеством людей.

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