Власти Москвы разрешили горожанам сидеть на скамейках в парках в нерабочие дни

Скамейки в парках исключены из списка объектов городской инфраструктуры, которыми запрещено пользоваться в период нерабочих дней в Москве с 12 по 20 июня. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина.

Пользоваться детскими и спортивными площадками, а также беседками по-прежнему нельзя. За нарушение может грозить штраф в размере 4000 рублей.

12 июня на фоне роста заболеваемости коронавирусом Собянин объявил в городе нерабочие дни до 20 июня включительно. На этот период в Москве ввели ряд ограничений, в том числе на использование объектов инфраструктуры городских парков.

Позже столичные власти запретили пользоваться в парках не только детскими и спортивными площадками, беседками и пунктами проката, но и скамейками.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации от коронавируса 60% работников в сфере услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Собянин объяснил решение «драматической» ситуацией с COVID-19 в столице и тем, что сотрудники сферы услуг контактируют с большим количеством людей.