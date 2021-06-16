В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и чиновников

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации «отдельных групп граждан» на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Обязательная вакцинация коснется работников в сферах:

торговли;

фитнес-клубов и салонов красоты;

общественного питания;

бытовых услуг (прачечных, химчисток);

общественного транспорта и такси;

образования, здравоохранения и соцзащиты;

ЖКХ;

массовых спортивных мероприятий;

культурных, выставочных, просветительских мероприятий;

развлекательных мероприятий.

Кроме того, вакцинироваться должны будут все чиновники и муниципальные служащие.

Работодатели должны будут привить 60% своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа.

«Интенсивность прироста [новых случаев коронавируса] возросла с 6 июня 2021 года, когда прирост за сутки составил 11%, а в последующие дни до 20%», — говорится в постановлении.

Вслед за Москвой об аналогичных мерах объявили власти Подмосковья.

В столице для контроля процесса достижения показателей вакцинации до 1 июля будет создана специальная информационная система, сообщил мэр Сергей Собянин.

Он уточнил, что решение главного санитарного врача Москвы было принято из‑за крайне тяжелой эпидемиологической ситуации. «Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения», — отметил Собянин.

Ранее главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что обязательная вакцинация — единственный способ справиться с пандемией коронавируса.

«Это [обязательная вакцинация] единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос „как она должна регулироваться?“ — вот, наверное, самый главный», — сказал Проценко в интервью RT.

Он сообщил, что в больницу в Коммунарке сейчас поступает больше пациентов, чем в предыдущие пиковые периоды. По его мнению, это связано с мутацией вируса. Кроме того, инкубационный период у этого заболевания сократился до четырех-пяти дней.

В конце мая президент России Владимир Путин выразил мнение, что вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, но «граждане должны сами осознать эту необходимость» и понять, что без прививки они «могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью».